Man gewond bij schietpartij op parkeerplaats KFC in Roermond

Bij een schietpartij op de parkeerplaats van de KFC in Roermond is een man gewond geraakt. De politie meldt dat het slachtoffer aanspreekbaar is. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond rond 18.40 plaats op de Schaarbroekerweg.

Traumahelikopter

Het slachtoffer zou in zijn bovenbeen en in zijn onderarm zijn geraakt. Hij zou met een vriend naar de KFC zijn gegaan om eten af te halen. Toen die vriend even later uit het fastfoodrestaurant kwam gelopen zag hij dat het slachtoffer was beschoten. De politie is bezig met een onderzoek en zette de omgeving af. Naast hulpdiensten is er ook een traumahelikopter opgeroepen. Er is nog geen verdachte opgepakt.