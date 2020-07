Man gewond bij schietpartij op woonwagenkamp in Bavel

Print This Post

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan de Veldekens in Bavel (gemeente Breda) is donderdagavond een bewoner neergeschoten. De man werd met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de schutter.

De politie kreeg rond 18.20 meerdere meldingen binnen van een schietpartij. Op de plaats delict troffen agenten buiten op het woonwagenkamp een gewonde man aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met een schotwond in zijn been overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie startte direct ter plekke een onderzoek. De schutter, een bekende van het slachtoffer, bleek te zijn gevlucht. De politie is naar hem op zoek.

Tijdens het buurtonderzoek gaf een 19-jarige man uit Etten-Leur zichzelf aan als medeplichtige, waarna hij werd aangehouden. Uit nader onderzoek bleek dat deze man geen verdachte in de zaak is, waarop hij werd vrijgelaten. Ook het slachtoffer werd diezelfde avond aangemerkt als verdachte. Hij is inmiddels ook vrijgelaten. Zijn rol wordt verder onderzocht.