Man gewond bij schietpartij Rotterdam

In de vroege zaterdagochtend kreeg de politie rond 04.15 een melding over een schietpartij in Rotterdam-Zuid. Meerdere getuigen meldden een schot te hebben gehoord op de kruising van de Pleinweg en de Verschoorstraat.

Ter plaatse troffen agenten een gewonde man. Hij was in zijn been geraakt. Volgens getuigen zou de mogelijke dader zijn weggerend in de richting van het Verschoorplein. De getuigen beschreven de man als donkergetint met een grijze joggingbroek, een zwarte jas en een capuchon over zijn hoofd.

Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht maar mocht al snel weer naar huis.