Man gewond bij schietpartij Terneuzen

In de Nicolaas Beetsstraat in Terneuzen is zondagavond rond 23.00 een auto beschoten. De gewonde bestuurder reed vervolgens door naar het nabijgelegen dorp Hoofdplaat waar hij de politie belde.

Rond 23.00 kwam er een melding binnen bij de politie van een mogelijke schietpartij. Eenmaal ter plekke vonden agenten sporen van een schietincident en werd een onderzoek gestart. Bijna tegelijkertijd belde het slachtoffer dat hij gewond was geraakt. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar.

Voortvluchtig

Forensisch rechercheurs hebben in Terneuzen de hele nacht onderzoek gedaan op de plaats delict. De auto van het slachtoffer is in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie is een zoektocht gestart naar de dader(s).