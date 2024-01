Man gewond bij steekpartij in woning Boxmeer, vrouw aangehouden

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Begijnenstraat in Boxmeer is vrijdagavond een 36-jarige man gewond geraakt. De politie heeft dezelfde avond een 32-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het incident zou zich mogelijk in de relationele sfeer afspelen.

Aanspreekbaar

De steekpartij vond rond 23.00 plaats. Ter plaatse troffen agenten een 36-jarige man aan in de woning met een steekwond, hij was op dat moment nog wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Verhoord

De verdachte was na het steekincident nog in de woning aanwezig en is door de politie aangehouden. De vrouw zit nog vast en wordt gehoord over haar betrokkenheid. Het incident speelt zich volgens de politie mogelijk af in de relationele sfeer. Uit onderzoek moet blijken wat de precieze toedracht was van het incident.

De politie heeft forensisch onderzoek gedaan in de woning en er is buurtonderzoek verricht.