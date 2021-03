Man gewond na schietpartij bij Rotterdamse kapsalon

Getuigen hoorden maandagmiddag rond 14.15 meerdere schoten en zagen auto’s met hoge snelheid wegrijden. Even later meldde een gewonde man zich bij een ziekenhuis. Hij was geraakt bij de schietpartij op de Adrianastraat. Of er meer gewonden zijn gevallen, wat de toedracht is en om hoeveel daders het gaat, is niet bekend.

De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan op de plaats delict en de recherche doet nader onderzoek.