Man gewond na schietpartij bij woningoverval in Rotterdam

Bij een woningoverval aan de Langenhorst in Rotterdam-Charlois is donderdagnacht geschoten. Bij de schietpartij raakte een man gewond, hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand heeft de politie geen mededelingen gedaan.

Of er iets buit is gemaakt, is niet bekend. De politie is bezig met een onderzoek en is op zoek naar ongeveer vijf verdachten die op de vlucht sloegen.