Man gewond na schietpartij in Amsterdam-Noord

Bij een schietpartij aan de Hilversumstraat in Amsterdam-Noord is zondagavond een man gewond geraakt. AT5 schrijft dat de man in de ambulance heeft aangegeven dat hij niet naar het ziekenhuis gebracht wil worden. In de directe omgeving zou een verdachte zijn opgepakt.

De melding van de schietpartij kwam rond 22.30 bij de hulpdiensten binnen. Het slachtoffer raakte gewond. Ambulancepersoneel ging met een brancard een flat in, maar volgens omstanders kon het slachtoffer zelf naar de ambulance lopen. Of de schietpartij in de flat heeft plaatsgevonden of dat het slachtoffer de flat in is gevlucht, is onbekend.

Rond 23.15 werd in de directe omgeving een man opgepakt. Of die arrestatie verband houdt met de schietpartij is nog onduidelijk.