In Amsterdam is aan het einde van de nacht van vrijdag op zaterdag een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde op de Albert Cuypstraat in De Pijp. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde rond 06.15. Er werd onder meer een traumateam opgeroepen. De dader is er vandoor gegaan en is voortvluchtig.

Volgens AT5 is er mogelijk aan de schietpartij een ruzie voorafgegaan.

De politie is op zoek naar getuigen.