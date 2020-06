Man gewond na schietpartij in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Er is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam-Zuid een man gewond geraakt door een schietpartij. De politie kreeg kort na 01.00 meerdere telefoontjes. Op de Hillelaan bleek een man bij een café te zijn beschoten. Ook in Den Haag is vannacht geschoten.

Agenten constateerden ter plaatse dat er een man van 32 jaar aan zijn been gewond was. Hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De mogelijke dader is weggerend in de richting van de Rijnhaven. De politie kamde met meerdere eenheden de buurt uit maar er is geen verdachte aangehouden. Rechercheurs en de Forensische Opsporing hebben nader onderzoek gedaan.

Op de David Blesstraat in Den Haag is de afgelopen nacht geschoten op een woning. Niemand raakte gewond. De politie kreeg 02.40 kwam de melding bij de politie binnen. De politie vond op straat inderdaad hulzen. In de woning van de portiekflat waren inslagen te zien.