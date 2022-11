Connect on Linked in

In Woerden is in de nacht van dinsdag op woensdag een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens RTV Utrecht vond de schietpartij plaats aan de Leidsestraatweg.



Het slachtoffer is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de man er nu aan toe is. Er is voorzover bekend niemand aangehouden.

De politie laat aan RTV Utrecht weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat ze met getuigen spreken.