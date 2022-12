Man gewond na schietpartij in Zevenaar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietpartij voor een snackbar in Zevenaar is maandagavond rond 21.30 een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere verdachten zijn voortvluchtig.

De schietpartij vond plaats op het Tortonaplein voor snackbar De Methen. De politie startte direct een grote zoekactie, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. De plaats delict is afgezet voor onderzoek. Ook de forensische opsporing is ter plaatse voor sporenonderzoek.

Over een aanleiding voor het schietincident is nog niets bekend.

In 2014 en 2018 was dezelfde snackbar het doelwit van een gewapende overval. In 2018 werden daarbij geld, sigaretten en telefoons buitgemaakt.