Man in Almelo in bezit van explosieven vertoont ‘zorgwekkend gedrag’

De politie in Almelo heeft maandag een man aangehouden, die in het bezit was van explosieven. In zijn woning ontdekte ze chemicaliën die waarschijnlijk zijn bedoeld om deze mee te produceren.

Inbraak

De man werd gearresteerd, nadat agenten in de nacht van maandag 15 mei op een inbraakmelding af waren gegaan. Daar hielden ze een 47-jarige man uit Almelo aan.

Naast spullen om mee in te breken, droeg hij een molotov-cocktail bij zich en een zelfgemaakte pijpbom. Bij die laatste ging het om een metalen buis gevuld met explosief materiaal, die aan beide kanten was dichtgemaakt. Dat meldt het AD woensdag

Middelen

Omdat de politie vermoedde dat de man thuis meer van dit soort materialen had liggen, deed ze een onderzoek in zijn huis uit. In de flat van de man aan de Rembrandtlaan ontdekte ze een woonkamer vol met chemische middelen.

Hoe gevaarlijk het was in de woning en wat het mogelijke gevaar was voor de andere appartementen moet verder onderzoek uitwijzen. Ook is niet duidelijk wat de man wilde doen met de chemicaliën in zijn woning. Voor zover bekend zijn er in de woning geen explosieven aangetroffen.

Spoedoverleg

Een woordvoerder laat in de krant weten zich zorgen te maken over het gedrag van de man. Politie en gemeente hadden dinsdag spoedoverleg over de zaak. De man zit momenteel vast. Het overleg gaat ook over de vraag of de man op basis van wat is aangetroffen ingesloten kan blijven, omdat er strafrechtelijk wellicht geen basis is om iemand met ‘zorgwekkend gedrag’ vast te houden. Justitie of de rechter kan besluiten hem vrij te laten.