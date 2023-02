Man in Amsterdam onder verdachte omstandigheden overleden

Connect on Linked in

De politie heeft de afgelopen dagen in Amsterdam-Sporenburg, in het oostelijk havengebied in stadsdeel Zeeburg, onderzoek gedaan naar het overlijden van een man die mogelijk door geweld is omgebracht. De man is afgelopen dinsdag rond 13.30 door de politie in een woning aan de J.F. van Hengelstraat ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen.

(foto AT5)

Het gaat om de 65-jarige bewoner van het huis. De politie zette een container in de straat en er stonden langere tijd ook meerdere busjes van forensische opsporing, aldus AT5.

De recherche doet onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer. De politie zegt dat er al enige dagen onderzoek plaatsvindt in de woning van de man ‘om een eventueel misdrijf uit te kunnen sluiten’. In het belang van het onderzoek wil de politie op dit moment verder geen mededelingen doen.