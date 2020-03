Man in Amsterdam opgepakt voor witwassen en 8 kilo coke in auto

Connect on Linked in

Een 29-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats is zaterdagmiddag in Amsterdam aangehouden vanwege het bezit van ruim 8 kilo cocaïne die in een verborgen ruimte in zijn auto werd gevonden. De politie trof ook een aanzienlijk geldbedrag in zijn voertuig aan.

Bij een routinecontrole op de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West werd de bestuurder eruit gepikt. Bij het openen van een verborgen ruimte in de auto trof de politie blokken cocaïne en behoorlijk wat cash geld aan. Hoeveel geld is onduidelijk. De auto, de drugs en het contante geld zijn in beslag genomen en de verdachte zit vast. De recherche stelt een nader onderzoek in.