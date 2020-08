Man in Arnhem ontvoerd en gemarteld

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Op vrijdagavond is er in Arnhem een man uit Nijmegen ontvoerd. Later op de avond heeft een arrestatieteam de man bevrijd. Hij bleek ernstig te zijn mishandeld.

Op het Schipholplein in Arnhem werd vrijdag rond 22.00 een man tegen zijn wil in een auto getrokken, aldus de politie. Getuigen waarschuwden de politie. Er werd direct een onderzoek gestart. Op grond van de beschikbare informatie wist de politie binnen een uur de locatie te achterhalen waar de gijzelaar werd vastgehouden: een loods aan de Snelliusweg in Arnhem.

Het slachtoffer bleek een man van 25 jaar uit Nijmegen te zijn. Hij had verschillende steek- en snijwonden en moest in het ziekenhuis worden behandeld. In de loods werden ook twee verdachten aangehouden: een 26-jarige Arnhemmer en een man van 35 jaar uit Nijmegen. Ze zitten beiden nog vast en worden verdacht van vrijheidsbeneming met geweld.