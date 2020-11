Man doodgeschoten op Drentse camping

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een recreatiepark in Hoogersmilde (Drenthe) is maandagavond een man doodgeschoten. Hij zou volgens bronnen rond 19.30 vier keer zijn beschoten in een auto, waarna hij aan zijn verwondingen overleed. De schutter is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een klopjacht, waarbij een politiehelikopter is ingezet.

Het slachtoffer woonde volgens andere parkbewoners in een chalet op het recreatiepark De Horrebieter aan de Jannes Brugginkweg. De man zou op de bijrijdersstoel hebben gezeten en van dichtbij zijn beschoten toen de auto naar het chalet reed. Ook zou de auto volgens parkbewoners nog tegen een boom zijn gebotst.

Forensisch experts doen ter plaatse onderzoek. Het motief voor de schietpartij is nog onbekend.

Hulpverlening mocht niet meer baten. Het slachtoffer van het schietincident is overleden. De locatie van het schietincident is aangemerkt als plaats delict en specialisten van de forensische opsporing zullen sporenonderzoek doen. Er is nog niemand aangehouden. — Politie Drenthe (@poldrenthe) November 9, 2020