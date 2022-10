Man in been geraakt bij schietpartij in Rotterdam-West

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West is vrijdagmiddag rond 17.15 een man gewond geraakt aan zijn been. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is de man ook aangehouden.

De politie meldt dat er meerdere keren geschoten is, mogelijk over en weer. Bij de schietpartij werd een passerende auto geraakt door een kogel.

De politie is in de omgeving op zoek naar betrokkenen. Ook wordt onderzoek gedaan op de plek van de schietpartij. Daarvoor is een deel van de 1e Middellandstraat afgesloten.

De schutter is nog voortvluchtig.