De politie doet onderzoek naar een schietincident dat donderdagmiddag plaatsvond in Amsterdam. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Neergeschoten

Een man is donderdag in de Gulden Winckelstraat in Amsterdam-West neergeschoten. Dat gebeurde even na 14.30 uur. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt. Dat meldt de Amsterdamse politie zojuist in een bericht.

Meer is over het incident nog niet duidelijk. Ook over de toestand van de geraakte persoon is niets bekend.