Man in been geschoten in Rotterdam

In Rotterdam-West is dinsdagavond bij een schietpartij aan de Schonebergerweg een man in zijn been geschoten. Volgens de politie gebeurde dat rond 22.45, op een parkeerplaats in de buurt van de Coolhaven.

De politie kreeg eerst een melding over een ruzie en een vechtpartij. Een 25-jarige man bleek een schotwond aan zijn kuit te hebben en bovendien een hoofdwond. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd.

Er zouden verdachten in een zwarte auto in richting van het centrum zijn gevlucht. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en verschillende spullen in beslag genomen.