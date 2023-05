Man in been geschoten op Tilburgse parkeerplaats

Connect on Linked in

Op het Bart van Peltplein in Tilburg is zondagavond rond 18.45 een man gewond geraakt aan zijn been bij een schietpartij. De politie meldt dat de dader(s) zijn weggereden in een auto.

De schietpartij vond plaats op de parkeerplaats bij de Jumbo. Daar zou ook een mes zijn gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

Aanvankelijk meldde de politie dat de dader(s) gevlucht waren in een donkere auto, maar later zei de politie dat het toch niet duidelijk is dat de vluchtauto donker is.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de toedracht is.