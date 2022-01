Man in Duitsland opgepakt voor dodelijke steekpartij Beverwijk

Connect on Linked in

In het onderzoek naar een dodelijke steekpartij die vrijdagnacht plaatsvond in een woning aan de Kloosterstraat in Beverwijk heeft de politie zondag een 47-jarige verdachte opgepakt. De man uit Beverwijk werd in Duitsland aangehouden op de luchthaven van Düsseldorf. Bij de steekpartij kwam een 48-jarige man om het leven.

De politie kreeg vrijdagnacht om 04.20 uur een melding van een zwaargewonde man in een pension. Toen de politie arriveerde was de man reeds overleden, reanimatie mocht niet meer baten.

In het onderzoek werd al snel een 51-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij is na verhoor heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak, aldus de politie.

Internationaal gesignaleerd

De 47-jarige hoofdverdachte zou als medebewoner mogelijk ook betrokken zijn geweest bij de steekpartij en sloeg direct op de vlucht. Hij stond internationaal gesignaleerd en is zondag op verzoek van de Nederlandse autoriteiten op de luchthaven in Düsseldorf aangehouden. Hij zit momenteel vast in Duitsland en zal later worden uitgeleverd aan de Nederlandse politie.

De recherche zet het onderzoek voort.