Man in Eindhoven gewond na schietpartij

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie onderzoekt een schietincident in Eindhoven waarbij een 22-jarige Eindhovenaar gewond raakte. Dat vond vrijdagmiddag plaats op de Remichweg, in ’t Hool, een wijk in het noorden van de stad.

Later op de dag is een 25-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Diverse buurtbewoners meldden vrijdagmiddag dat ze een schot hoorden en vervolgens een bloedende man op straat zagen liggen. Omstanders hebben het slachtoffer in een auto naar een ziekenhuis vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen behandeld. Hij was aanspreekbaar.

De politie zegt nog volledig in het duister te tasten over de toedracht van het incident.