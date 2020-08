Man in Hattemerbroek opgepakt door AT na bedreiging vuurwapen

Connect on Linked in

Een 34-jarige man uit Hattemerbroek (Gelderland) is zondagavond door een arrestatieteam opgepakt. De man was zondagmiddag betrokken bij een bedreiging met een vuurwapen in Hattem en viel aan het begin van de avond ambulancepersoneel lastig in Kamperveen.

Agressief

Toen agenten na een melding van een vuurwapen in Hattem aankwamen, was de verdachte verdwenen. Aan het begin van de avond dook de man (een bekende van de politie) op in Kamperveen. Daar viel hij ambulancemedewerkers lastig, die zich door zijn agressieve gedrag genoodzaakt voelden om de politie te alarmeren. Toen agenten direct ter plaatse kwamen, was de man opnieuw al vertrokken.

Vernieling

Vanaf 20.30 nam de politie op meerdere locaties in en rond Hattemerbroek posities in. Toen de verdachte later op de avond aankwam bij een woning aan de Verlengde Kerkweg, kwam het arrestatieteam rond 22.35 in actie. Een nieuwe vluchtpoging van de 34-jarige man mislukte. De verdachte kon in de woning worden opgepakt. Een vuurwapen werd niet gevonden. Het ambulancepersoneel heeft aangifte gedaan van vernieling van de ambulance.