Man in kritieke toestand na zware mishandeling op Rotterdams terras

Een 29-jarige man uit Rotterdam is zaterdagnacht zwaargewond geraakt op het terras van een café aan de Goudsesingel in Rotterdam na een mishandeling. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart en zegt op zoek te zijn naar getuigen.

Toedracht onduidelijk

Rond 01.30 uur kregen agenten melding van een zware mishandeling. De 29-jarige Rotterdammer zat met vrienden op het terras toen hij door een andere man ernstig mishandeld werd. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is volgens de politie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Signalement

Er zijn camerabeelden in beslag genomen. De politie roept de verdachte op zich te melden. Het gaat om een man met een lichte huidskleur en stevig postuur. Hij droeg een groen/grijze jas met capuchon, een zwarte broek, zwarte Adidas-schoenen met drie witte strepen en een zwarte flat cap/klepmuts.