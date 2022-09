Man in Poortugaal ontvoerd in auto

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag rond 17.45 een melding gekregen van een ontvoering in Poortugaal (gemeente Albrandswaard). Vlakbij metrostation Poortugaal werd een man op straat een auto ingetrokken. Het slachtoffer werd even later aangetroffen aan de Ridderkerkstraat in Rotterdam-Zuid. Hoe het met hem gaat, wordt niet gemeld.

De politie zegt op zoek te zijn naar twee verdachten in een zwarte auto die wegreden in de richting van de Pascalweg in Rotterdam-Zuid. Een van de verdachten is een man met een donkere huidskleur met vlechtjes in zijn haar en donkere kleding aan. De andere verdachte is een blanke vrouw met donkerbruin haar.

Over een motief voor de ontvoering is nog niets bekend.