Op de Californiëdreef in Utrecht-Overvecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 29-jarige man om het leven gekomen door een explosie. Dat gebeurde rond 02.00.

Waardoor de explosie is veroorzaakt is voorwerp van onderzoek. Zaterdagmiddag kwam de EOD opnieuw ter plaatse. Forensische opsporing en tactische recherche zijn bezig met onderzoek. De straat is volledig afgezet. In het pand waar het gebeurde zijn meerdere bedrijven gevestigd.