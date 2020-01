Man leent Aston Martin voor in Spanje

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft een man opgepakt die met een Nederlandse Aston Martin DB9 naar Spanje was gereden, aldus het Brabants Dagblad. Een autobedrijf in Boxtel had de auto meegegeven voor een proefrit. De Belg met Spaans paspoort had al een keer een Mercedes “geleend”. In augustus was hij daarmee opgepakt in Spanje.

Nummerplaten

De man heeft in de omgeving van Pontevedra – in het noordwesten van Spanje – al een reputatie: hij ging er in hotels en restaurants geregeld vandoor zonder de rekening te betalen. Hij had van de Mercedes de nummerplaten vervangen maar liep tijdens een routinecontrole van de politie tegen de lamp. Hij is verdachte van diefstal en fraude maar was op borgtocht vrij toen hij de Aston Martin ophaalde in Boxtel.

Hoge snelheden

Agenten patrouilleerden bij zijn huis toen hij dit weekend arriveerde in de Aston Martin. De man stopte niet en de politie achtervolgde hem waarbij hoge snelheden werden gehaald. De achtervolging eindigde toen de Aston Martin op een politiewagen botste. De man zit nu in de cel op verdenking van diefstal en fraude, en voor het belagen van de politie en het in gevaar brengen van weggebruikers.