Man legde handgranaat bij woning Amsterdam-Zuid

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man in het onderzoek naar een handgranaat die afgelopen december bij een pand op de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid werd neergelegd. In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 december kreeg de politie rond 03.30 een melding over een verdacht pakket voor een pand aan de Amstelveenseweg.

Nader onderzoek wees uit dat het om een handgranaat ging. De politie zette de omgeving af en een Team Explosieven Verkenning (TEV) deed onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de handgranaat daarna afgevoerd.

De afgelopen maanden is er door de recherche onderzoek verricht. Op camerabeelden is een verdachte in donkere kleding te zien die iets voor het pand neerlegt. Volgens de recherche heeft de man een aparte manier van lopen.