Man lichtgewond bij schietpartij in Rotterdam-Hoogvliet (UPDATE)

Bij een schietpartij aan de Treil in Rotterdam-Hoogvliet is zondagochtend rond 05.40 een 32-jarige man uit Rotterdam lichtgewond geraakt. Volgens de politie heeft hij het ziekenhuis inmiddels weer verlaten. Bij de schietpartij werden meerdere schoten gelost.

Het slachtoffer werd in zijn bovenlichaam geraakt toen hij in een auto wilde stappen en er enkele schoten vielen. De auto werd meerdere keren geraakt en ook de man werd getroffen. Hij raakte lichtgewond en mocht even later weer het ziekenhuis verlaten.

De politie heeft op de plaats delict enkele omstanders gehoord, maar niemand werd aangehouden. Het onderzoek wordt voorgezet.

