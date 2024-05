Man met brandwonden vlucht na explosie bij scooter in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een woning aan de 1e Carnissestraat in Rotterdam-Zuid is donderdagnacht rond 02.50 een explosief afgegaan. Daarbij is een scooter, die verderop geparkeerd stond, volledig uitgebrand. Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat de dader wegrent, maar dat zijn handen ook vlam hebben gevat. De politie is op zoek naar de dader.

Zwaar beschadigd

De brand is overgeslagen naar de woning, waartegen de scooter geparkeerd stond. Het huis raakte zwaar beschadigd. Een raam en kozijn zijn verwoest en de woning stond vol rook. De brandweer wist het vuur te blussen. Volgens Rijnmond raakten ook andere woningen zwaar beschadigd. Bij drie woningen zijn de ramen gesprongen. Ook twee geparkeerde auto’s liepen schade op.

De politie heeft ziekenhuizen in de omgeving gevraagd of er iemand met brandwonden aan zijn handen is binnengekomen, maar de dader lijkt zich niet gemeld te hebben.

Eerdere explosie

In de nacht van zondag 19 mei op maandag 20 mei, was het ook al raak in de 1e Carnissestraat in Rotterdam-Charlois. Toen vond er een explosie plaats bij een paar woningen verderop in de straat. De politie onderzoekt beide zaken.