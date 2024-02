Man met explosief aangehouden bij straat Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden die in het bezit was van explosieven, vlakbij de straat van de woning van de Vlaardingse loodgieter waar al vaker ontploffingen hebben plaatsgevonden. Later op de avond vond er op een andere plek in Vlaardingen een explosie plaats.

Beeld: de ontploffing die later op de avond plaatsvond in Vlaardingen, nadat eerder een 19-jarige verdachte was aangehouden wegens bezit van een explosief (foto JB Media)

Verdacht

De man gedroeg zich rond 20.00 verdacht in de buurt van de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Dat werd vastgesteld door beveiligers, die de politie vervolgens inseinden. Toen de politie ter plaatse aankwam, liet de man een tas vallen en vluchtte hij.

Daarop werd een zoekactie gestart naar de verdachte, waarbij een politiehelikopter werd ingezet. Kort daarna werd de man aangehouden, twee straten verder, aan de Francijntje de Kadtlaan in Vlaardingen.

RTV Rijmond meldt dat de man werd gezien, in de straat van de woning van de bedreigde Vlaardingse loodgieter, wiens omgeving al langer wordt geteisterd door geweld.

Explosief

Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzocht de inhoud van de tas. De man bleek inderdaad een explosief bij zich te hebben gehad. De verdachte is een 19-jarige man uit Strijen. Dit meldt de politie woensdag in een bericht.

Inmiddels is het explosief ter plaatse ontmanteld en onschadelijk gemaakt door de EOD. Het onderzoek naar de toedracht van deze verdachte situatie is ‘in volle gang’. Wat hij precies deed en in hoeverre hij verder betrokken is bij de reeks aanslagen wordt onderzocht.

Knal

Even voor middernacht vond er bij een portiek aan de van Beethovensingel in Vlaardingen een explosie plaats. Hierbij raakte niemand gewond. Rond 23:55 uur werd er een harde knal gehoord rond de portiek en zag men rook. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek er glas te zijn gesneuveld van het portiek. Bij de voordeur zat een brandplek.