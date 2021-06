Man met goudstaven in bagage aangehouden op Schiphol

Connect on Linked in

Op Schiphol is vorige week een 60-jarige Italiaan aangehouden omdat hij zes goudstaven in zijn bagage had. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de man niet kon uitleggen hoe hij aan het goud was gekomen. Dat maakt hem verdachte van witwassen.

De passagier had verschillende landen aangedaan en kwam nu uit een land in het Caribisch gebied. De Douane had de goudstaven opgemerkt en de marechaussee gewaarschuwd.

De marechaussee woensdag schat de waarde van de goudstaven op zo’n 365.000 euro. Een rechercheteam van de marechaussee gaat nader onderzoek doen naar de man en de goudstaven onder leiding van het Openbaar Ministerie in Haarlem.

De verdachte zit vast in alle besperkingen, hij mag geen contact met de buitenwereld hebben in verband met het onderzoek. Daarom wil de marechaussee nu verder geen informatie geven.