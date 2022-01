Man met schotwond aangetroffen in Schiedamse woning

Print This Post

De politie heeft op Nieuwjaarsnacht rond 00.30 een melding gekregen van een steekpartij in een woning op de Jozef Oreliosingel in Schiedam. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze een gewond slachtoffer aan. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek hij een schotwond aan zijn arm te hebben.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Volgens de politie is het onduidelijk of het slachtoffer de verwonding ook in de woning heeft opgelopen.

De politie doet verder onderzoek naar het incident en is op zoek naar camerabeelden. Over de toedracht is nog niets bekend.