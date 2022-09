Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht rond 02.20 aan de Bellinistraat in Tilburg een man gevonden met een schotwond in zijn onderbeen. In de buurt werd een vuurwapen aangetroffen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Brabantse media wil het slachtoffer weinig kwijt over wat er precies gebeurd is en onderzoekt de politie alle scenario’s. De recherche onderzoekt ook of de man is beschoten of mogelijk zichzelf heeft verwond.