Politie-agenten hebben maandagavond laat in Amsterdam-Oost op straat een man aangetroffen die een schotwond had. Hij lag op op het Zeeburgerpad in Oost. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 23.30 de melding dat er daar een man met een schotwond lag. De politie heeft de omgeving afgezet en is op zoek gegaan naar de schutter. Er is niemand aangehouden. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.