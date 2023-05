Man met vuurwapen uit trein gehaald na Rotterdamse schietpartij

Connect on Linked in

Dinsdagavond was er kort voor 21.00 een schietpartij in Rotterdam waarbij iemand gewond is geraakt. De politie heeft twee personen aangehouden. De schoten vielen op de Stationssingel in het centrum van de stad.

Ruzie

Toen er agenten arriveerden na een melding vonden ze een 20-jarige gewonde. Hij was nog bij bewustzijn. Voorafgaand het schietincident zou er een ruzie hebben plaatsgevonden tussen meerdere personen. De verdachten zijn gevlucht.

Abcoude

Al snel werd er een verdachte aangehouden in een tunnel bij metrostation Blijdorp.

Enige tijd later wemelde het bij het treinstation van Abcoude van de politie. In een treincoupé werd een man met een vuurwapen aangehouden als verdachte van de schietpartij.

De verdachten zijn een 26-jarige Rotterdammer en een 22-jarige man uit de gemeente Renkum. De politie heeft zowel in Rotterdam als Abcoude met meerdere getuigen gesproken en het onderzoek is nog in volle gang. Mogelijk zijn er nog meer personen betrokken geweest.