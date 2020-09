Man neergeschoten in Amsterdam-Osdorp, explosief op stoep

Connect on Linked in

Op de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West is vrijdagnacht rond 04.15 een man neergeschoten. Op dezelfde plek vonden agenten ook een explosief. Het slachtoffer ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen.

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) heeft het explosief meegenomen voor onderzoek. Op foto’s is te zien dat het om een zwart pakje gaat waaruit een draad komt. De politie heeft op straat zeker één kogelhuls gevonden.

Eerder deze week werd ook al een belwinkel beschoten op de Osdorper Ban. Maandagochtend zag de eigenaar van de belwinkel dat er kogelgaten in de ruiten van zijn zaak zaten. De plek waar het explosief vannacht werd gevonden ligt op ongeveer 30 meter van de winkel die maandagochtend werd beschoten.

Man is neergeschoten op de Osdorperban. PD is afgezet voor onderzoek. Er wordt op dezelfde locatie ook onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje. pic.twitter.com/qjVyNnzEFE — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 26, 2020