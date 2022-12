Connect on Linked in

In Amsterdam-Nieuw-West is dinsdag aan het eind van de middag een man neergeschoten. Hij is afgevoerd naar een ziekenhuis maar was nog aanspreekbaar, aldus de politie. Niet lang daarna heeft de politie drie verdachten aangehouden.

De melding over de schietpartij op de Anske Lammingastraat in Slotervaart kwam rond 17.30 binnen bij de politie. Het zou volgens Het Parool mogelijk om een ruzie in de relationele sfeer gaan, maar de politie wil dat niet bevestigen.