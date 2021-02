Man neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost (UPDATE)

Connect on Linked in

Dinsdagmiddag is rond 16.00 een man neergeschoten bij een parkeergarage in de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de politie is het slachtoffer in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 16.00 kreeg de meldkamer meldingen dat er was geschoten bij een parkeergarage aan de Hakfort.

Ter plaatse troffen agenten een zwaargewond slachtoffer aan. Direct is een grote zoekactie gestart door de politie, maar dat heeft vooralsnog niet tot aanhoudingen geleid. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche is een groot onderzoek gestart en zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen.

Het Parool sprak getuigen die zeggen dat er een groepje mensen aan het praten was, waarna plotseling door iemand in het groepje geschoten werd. Twee jongens zouden zijn weggerend.