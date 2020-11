Man neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is woensdagmorgen een man in zijn been geschoten. Het slachtoffer werd volgens de politie op de Spakenburgstraat aan de rand van Holendrecht aangetroffen. Er zijn een ambulance en een traumateam ter plaatse geweest.

De politie heeft in de omgeving onderzoek gedaan, onder meer in een groenstrook in de buurt. Daar zou is het slachtoffer mogelijk beschoten voordat hij zich in de richting van de Spakenburgstraat wist te bewegen. Volgens de politie zijn er twee verdachten weggerend in de richting van de Schoonhovendreef.

In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Amsterdam-Oost een man zwaargewond geraakt na te zijn beschoten.