In Arnhem is dinsdagmorgen een gewonde gevallen na een schietpartij. Een gewonde is naar een ziekenhuis gebracht met nog onbekend letsel. Het incident gebeurde in de Reinaldstraat in de wijk Plattenburg.

Er is volgens de politie een man aangehouden.

Agenten met kogelwerende vesten zetten een groot deel van de straat af.