Connect on Linked in

Even na 23.00 is er in het centrum van Rotterdam een man neergeschoten in een avondwinkel. Dat gebeurde op de ’s Gravendijkwal. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie zegt dat er wordt gezocht naar een donker getinte man die een zwarte hoodie droeg en een mondkapje. Hij zou hebben geschoten. Achterop een grijze scooter ontkwam hij via de Zwaardecroonstraat in de richting van de Claes de Vrieslaan.