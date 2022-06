Connect on Linked in

In Maastricht is dinsdagavond een gewonde man aangetroffen, waarschijnlijk is hij neergeschoten. Hij werd door agenten gevonden bij een woning in de Kasteel Walburglaan, nadat de politie een melding had gekregen dat er geschoten zou zijn. De man is met onbekend letsel voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zegt woensdagochtend dat nog geen nadere informatie over de identiteit van de man of over de toedracht van het incident bekend is.

Het incident gebeurde rond 23.15.