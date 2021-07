Man neergeschoten in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

In Rotterdam is rond 01.00 een man neergeschoten. De schietpartij vond plaats aan de Leliƫnstein in de wijk Zuidwijk. De gewonde man (50) is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar.

De politie is op zoek naar twee verdachten die er op een fiets vandoor zijn gegaan. De vermoedelijke schutter is donker getint, heeft een rond gezicht, dikke lippen en droeg witte schoenen, donkere kleding, een petje en capuchon, zo schrijft de politie op twitter.

De politie heeft een 32-jarige vrouw aangehouden in verband met de zaak, maar is nog op zoek naar de vermoedelijke schutter.