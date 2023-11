Man neergeschoten op feest in Ahoy, twee arrestaties

Connect on Linked in

Bij een schietpartij tijdens een feest in Rotterdam Ahoy is zaterdagnacht rond 04.30 een man zwaargewond geraakt. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee Rotterdammers van 21 en 30 zijn aangehouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht, aldus de politie zondagochtend.

(Beeld: Media-TV)

Getaserd

Het schietincident vond plaats tegen het einde van het feest I Love Urban. Er waren toen nog een paar duizend mensen aanwezig. Aan het einde van het feest in Ahoy zijn nog twee andere mannen opgepakt. Een van hen viel een agent aan en de andere omdat hij de politie beledigde. De eerste werd na waarschuwingen bij zijn arrestatie getaserd. Er lijkt geen link tussen deze verdachten en de schietpartij die eerder binnen plaatsvond.

De politie kwam met veel eenheden ter plaatse. Ook politiehonden en de koninklijke marechaussee kwamen naar de plaats delict.

De politie en forensische opsporing hebben sporen veiliggesteld. Ook is met getuigen gesproken. De recherche is een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is en wie daarbij betrokken was. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.