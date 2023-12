Connect on Linked in

In een bus van het GVB in Amsterdam is zondagmiddag rond 17.00 een man neergestoken. Het incident gebeurde ter hoogte van het Mosplein in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar de steekpartij en zoekt getuigen van het incident. Over een aanleiding voor het incident is nog weinig bekend, maar mogelijk ging er een ruzie aan vooraf.