Man ontvoerd bij Hoofddorp

Donderdagavond is op de Spaarneweg in Cruquius een man ontvoerd. Later die avond zijn in de omgeving van het Vogelplein in Gouda zes mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering eerder die avond. Maar het slachtoffer van de ontvoering is nog niet gevonden en wordt nog vermist.

De verdachten zijn drie mannen uit Rotterdam van 22, 22 en 30 jaar oud en een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht, en een man van 30 jaar oud zonder bekend woonadres. Zij zitten vast op een politiebureau voor verhoor en nader onderzoek.

Donderdag kwamen rond 18.00 meerdere meldingen binnen van een mogelijke ontvoering aan de Spaarneweg in Cruquius. Een 56-jarige man uit Hoofddorp zou daar door een aantal personen uit een auto zijn getrokken. Hij zou zijn meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus met een imperiaal die in de richting van de N201 reed. De politie startte direct een zoekactie. Al snel kwamen agenten een aantal mogelijke betrokkenen op het spoor en hielden hen in Gouda aan.