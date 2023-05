Man ontvoerd in Noord-Hollands dorpje

Connect on Linked in

In het West-Friese plaatsje Spanbroek is vrijdag een man in een auto gesleurd en ontvoerd. De politie heeft bevestigd dat er rond 15.20 iemand in een auto is afgevoerd en zegt zich zorgen te maken over het slachtoffer.

Twee mannen

Ooggetuigen hebben tegen RTV Noord-Holland gezegd dat de man door twee mannen in een auto is getrokken. Het gebeurde aan de Hereweg, in het centrum van het dorpje, waardoor er meerdere mensen getuige van zijn geweest.

Oost-Europese taal

De politie verspreidde een foto van het incident. De mensen uit het dorp kennen het slachtoffer niet.

De Telegraaf schrijft dat getuigen dachten dat de ontvoerders een Oost-Europese taal spraken. Mogelijk verbleef ontvoerde man op een vakantiepark in de buurt.