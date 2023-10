Man op A28 aangehouden die in Italië 20 jaar cel moet uitzitten

Connect on Linked in

Een 45-jarige automobilist is zaterdag op de A28 aangehouden, nadat tijdens een controle van zijn rijbewijs bleek dat hij in Italië werd gezocht vanwege een veroordeling van 20 jaar celstraf voor het plegen van een levensdelict.

Vervalst Pools rijbewijs

Agenten zagen zaterdag een man rond middernacht nabij Zeist in een auto over de A28 rijden. Toen zij voor een routinecontrole de bestuurder staande hielden, bleek dat hij zich legitimeerde met een vervalst Pools rijbewijs.

Voortvluchtig

Agenten stelden daarop een nader onderzoek in naar de identiteit van de man, waaruit bleek dat hij werd gezocht door de Italiaanse autoriteiten vanwege een gevangenisstraf van 20 jaar vanwege een veroordeling voor een levensdelict in Italië. Of het gaat om moord of doodslag is niet duidelijk.

De man zit momenteel vast en wordt op enig moment overgeleverd aan de autoriteiten in Italië, aldus de politie in een persbericht.